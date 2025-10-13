Le star del K-pop arrivano a Torino: le Twice in concerto all'Inalpi Arena

Arrivano in Italia nel 2026 le Twice con una data del loro “This Is For World Tour”: mercoledì 20 maggio 2026 all’Inalpi Arena di Torino.

Le superstar globali del K-Pop hanno annunciato il loro WORLD TOUR 2026, che toccherà il Nord America, l'Europa e il Regno Unito. Il tour partirà venerdì 9 gennaio a Vancouver. Per la prima volta, le TWICE si esibiranno su un palco a 360 gradi, trasformando le arene in spazi immersivi dove i fan potranno godersi lo spettacolo da ogni angolazione.

Questo nuovo tour segue una serie di traguardi storici per le TWICE. Nel 2024 sono diventate il primo gruppo femminile K-Pop a esibirsi sia negli stadi della MLB che della NFL, facendo il tutto esaurito al SoFi Stadium di Los Angeles e al MetLife Stadium del New Jersey. In precedenza erano diventate il primo gruppo femminile K-Pop a esibirsi come headliner in uno stadio statunitense con due serate sold out al BMO Stadium di Los Angeles nel 2022, un record che ha posto le basi per il loro tour negli stadi senza precedenti. Quest'anno sono anche diventate il primo gruppo femminile K-Pop a esibirsi come headliner al Lollapalooza, dove hanno attirato uno dei pubblici più numerosi del festival. Il WORLD TOUR arriva solo un anno dopo il loro quinto tour mondiale da record, che ha attirato 1,5 milioni di fan in 51 spettacoli in 27 città in tutto il mondo.

Di recente, le TWICE hanno pubblicato il loro quarto album completo, THIS IS FOR, che ha debuttato nella top 10 della classifica Billboard 200, segnando la settima entrata consecutiva del gruppo nella classifica. Il gruppo femminile ha anche contribuito alla colonna sonora ufficiale del film di successo di Netflix K-Pop Demon Hunters. Le componenti JEONGYEON, JIHYO e CHAEYOUNG hanno registrato una versione speciale del brano originale “TAKEDOWN”, presente nella potente sequenza finale del film e accompagnata da filmati esclusivi del dietro le quinte dello studio di registrazione. La loro interpretazione della canzone ha raggiunto la posizione numero 58 della Billboard Hot 100, mentre il singolo di successo delle TWICE “STRATEGY”, anch'esso incluso nella colonna sonora del film, ha ottenuto un notevole successo nella Hot 100. Questi risultati hanno preparato il terreno per l'attesissimo decimo anniversario delle TWICE questo ottobre, una celebrazione di un decennio di successi rivoluzionari, evoluzione artistica e impatto globale.

Le TWICE hanno dato il via al loro WORLD TOUR con due concerti sold-out a Seul e attualmente sono in tour in Asia. Le date già annunciate porteranno il tour in Australia, Hong Kong, Bangkok e altre città questo autunno, prima di dirigersi verso Stati Uniti, Canada, Europa e Regno Unito nel 2026. Le componenti Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu presenteranno la loro nuovissima produzione e una scaletta che ripercorre tutta la loro carriera con successi come “The Feels”, “More & More”, ‘FANCY’ e “STRATEGY” nelle arene di tutto il mondo.

