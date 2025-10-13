Scuola, al via le Settimane dell’Orientamento 2025

Sono iniziate questa mattina a Torino le Settimane dell’Orientamento 2025. Fino a venerdì 24 ottobre, in diversi spazi circoscrizionali e culturali della città, si terranno alcuni incontri rivolti in particolare a studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, alle loro famiglie e alla comunità educante.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire una panoramica completa e aggiornata del sistema scolastico e formativo torinese, aiutando così ragazze e ragazzi a fare una scelta più consapevole sul percorso futuro.

Questa mattina, negli spazi della Scuola Holden, si è tenuta l’inaugurazione, un momento che ha visto la partecipazione di Carlotta Salerno, assessora alle Politiche educative e giovanili, che ha incontrato studenti e comunità educante.

“La scelta della scuola secondaria di secondo grado è uno dei momenti più importanti per gli studenti delle classi terze – ha dichiarato l’assessora Salerno –. Gli incontri con le orientatrici e gli orientatori sul territorio, oltre al salone permanente online, sono strumenti fondamentali per gli studenti: li aiutano a capire cosa è meglio per loro, cosa li fa star bene, in un’ottica di riduzione di ogni tipo di ansia legata alla scelta. Nessuno dice che questa non possa essere poi modificata col tempo.”

Durante l’evento di apertura è stato presentato il programma dettagliato, oltre al progetto realizzato dagli studenti dell’IIS Santorre di Santarosa nell’ambito del laboratorio PCTO dedicato all’uso consapevole dell’Intelligenza Artificiale, seguito da un confronto con i fondatori della startup innovativa Drimlab sul ruolo dei videogiochi a fini educativi e orientativi.

Le prossime due settimane di ottobre vedranno un calendario di incontri quotidiani, con al mattino sessioni riservate agli studenti del Progetto “Orienta la tua estate”, mentre nel pomeriggio gli appuntamenti dedicati alle famiglie, gestiti da orientatori del Sistema Regionale di Orientamento in collaborazione con i Servizi Educativi della Città. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione.

L’iniziativa è organizzata da Città di Torino in collaborazione con Città Metropolitana di Torino e Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, nell’ambito del Salone Permanente dell’Orientamento.

Maggiori dettagli e programma completo sono disponibili su: https://saloneorientamentotorino.it/manifestazioni/settimane-dellorientamento-2025/