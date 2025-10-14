25 anni di Cinema in Mole: si festeggia con Torino Encounters a sostegno dei film con protagonista il Museo

In occasione del 25° anniversario della sua inaugurazione alla Mole Antonelliana, il Museo Nazionale del Cinema presenta Torino Encounters, un progetto volto a sostenere la realizzazione di film o progetti originali che abbiano come protagonisti il Museo, le sue collezioni e la città di Torino.

La prima parte di questo progetto cinematografico prevede la realizzazione di cortometraggi da parte di tre grandi registi contemporanei: Heinz Emigholz, Radu Jude e Jia Zhangke.

Il primo film a vedere la luce è Ecce Mole, l'ultimo capitolo della serie “Photography and Beyond” (capitolo 36) di Heinz Emigholz. Il regista, noto per le sue ricerche su architetti e edifici, mette a confronto due famose opere di Alessandro Antonelli: la Mole Antonelliana, oggi simbolo della città e sede del Museo, e la residenza privata Casa Scaccabarozzi, detta Fetta di Polenta.

Attraverso un rigoroso e suggestivo studio degli opposti – pubblico e privato, interno ed esterno, realtà e cinema, ascesa e discesa – Emigholz offre una nuova visione della Mole, a lungo l'edificio in mattoni più alto del mondo e ancora oggi simbolo di Torino.

Dopo la sua anteprima mondiale al New York Film Festival il 27 settembre, Ecce Mole sarà presentato nell'ambito della sezione Special Screenings del Rome Film Fest 2025 il 19 ottobre 2025, alle ore 16:00 al MAXXI, alla presenza del regista, con una replica il 20 ottobre.

Dopo la presentazione a Roma, il film continuerà il suo viaggio in altri festival internazionali, contribuendo a portare l'immagine di Torino e della Mole Antonelliana sulla scena mondiale.

I film di Radu Jude e Jia Zhangke usciranno nel 2026. Il primo si concentra su uno degli archivi del museo, la collezione di film per adulti, mentre il secondo ha creato una storia di fantasia con protagonista la sua musa Zhao Tao, che si svolge tra la Cina e Torino.