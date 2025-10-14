Alla 100 Km delle Alpi tornano i protagonisti del 2024

Una gara di ultramaratona? No, molto di più. La 100 Km delle Alpi che vivrà sabato prossimo la sua edizione numero 15 nella sua nuova versione è un pezzo di storia stessa del podismo italiano, basti pensare che la prima edizione della 100 Km da Torino a Saint Vincent, “riesumata” dal Club Super Marathon Italia si è svolta nel lontano 1963. Proprio per tornare a respirare il gusto del passato, il sodalizio amatoriale ha ripristinato il vecchio tracciato e questo sta attirando sempre più iscritti.

Tra la 100 Km e la 50 sono già quasi 200 gli iscritti e fra loro hanno già ufficializzato la loro presenza secondo e terzo dell’edizione scorsa, Luca Nascimbeni e Ivan Domenico Risso (Equilibra Running Team). Tra i favoriti anche Alberto Cometo (Tè Bota Team), David Ghigo (Runner Team 99), Angelo Russo (Run Smile) ma attenzione al tedesco Mikey Stengel, leader di una folta presenza straniera.

Non mancherà la vincitrice dello scorso anno Anastasiia Salnikova autrice quest’anno dello straordinario tris di successi nelle prove a tappe della società (Quadrortathon, Three Livigno, Orta 10in10). Che si confronterà con la forte Silvia Gambino (Women in Run Cesena). Nella 50 km tornerà invece il vincitore della passata edizione Daniele Tufo (Naviglio Running Team) mentre nella prova femminile spiccano le presenze dell’azzurra di ultramaratona e ultratrail Lisa Borzani e di Simona Oggero (Atl.Tusculum), specialista delle corse a tappe e consorte del presidente del Club organizzatore Paolo Francesco Gino. Le due gare assegneranno anche i titoli regionali assoluti e master.

Ma attenzione perché per i partecipanti non ci sarà solo la gara da vivere: nel pacco gara ci sarà anche un coupon di 20 euro per tentare la fortuna al Casinò de la Vallée. Quale modo migliore per concludere la giornata? Ma non solo, perché l’organizzazione metterà a disposizione un servizio navette di collegamento fra partenza e arrivo e alloggi a prezzi convenzionati a Torino.

Lo start è previsto alle 10 per entrambe le distanze da Centro Commerciale Porte di Torino con arrivo in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Saint Vincent dove si svolgeranno anche le premiazioni: i primi 3 assoluti saranno premiati dopo la gara, per le categorie ci sarà la cerimonia di premiazione domenica mattina, al completamento di tutti gli arrivi molti dei quali saranno a notte fonda.

Ci si può iscrivere ancora a una delle due gare, provvedendo direttamente sul posto al costo di 65 euro per la 100 Km e di 55 per la 50 Km. Il ritiro di pettorali e pacchi gara potrà essere effettuato al Marathon Village in zona partenza sabato dalle 7:30 alle 9:45.

Per informazioni: Club Super Marathon Italia, www.clubsupermarathon.it