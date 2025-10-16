Tragedia a Montanaro: muore un motociclista di 24 anni nello scontro con un furgone

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre, a Montanaro, in strada Pogliani 30, dove si è verificato un violento impatto tra una moto Aprilia 125 e un furgone Fiat Ducato.

Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza medicalizzata e l'elisoccorso, ma per il motociclista di appena 24 anni (finito sotto il mezzo pesante) non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco con l'elicottero Drago e i carabinieri della compagnia di Chivasso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto lungo un tratto di strada secondaria, molto trafficato nelle ore di punta. Le dinamiche dell’impatto sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi e la gestione del traffico.

L’identità della vittima non è stata ancora resa nota.

