I Modena City Ramblers in concerto all'Hiroshima Mon Amour

Venerdì 17 ottobre 2025 i Modena City Ramblers tornano a Hiroshima Mon Amour per una tappa del loro nuovo tour nazionale Appunti Resistenti. Il concerto avrà un taglio speciale, dedicato alla memoria, alla Resistenza, all’antifascismo e ai valori fondativi della nostra Repubblica. ￼Per l’occasione, direttamente delle Valli Occitane, in apertura di concerto ci sono i Mistral Kizz, la nuova presenza del folk rock piemontese. Più che giovanissimi, reinterpretano la musica occitana con grinta e freschezza.

Nell’ottantesimo anniversario della Liberazione, in occasione del trentennale della pubblicazione dello storico album collettivo Materiale Resistente e del ventennale del disco d’oro Appunti Partigiani, i Modena City Ramblers propongono per il 2025 questo speciale tour Appunti Resistenti. ￼

Il programma comprende canzoni che nel corso dei più di trent’anni di carriera la band ha dedicato al tema della lotta partigiana e ai principi antifascisti, affiancate da quattro brani nuovi che rappresentano un capitolo aggiornato del percorso artistico e valoriale della band. Non mancheranno i brani più conosciuti, i cavalli di battaglia, che nel corso degli anni hanno segnato le platee italiane ed europee.

La serata sarà un evento Musicale Resistente e Militante: un’occasione in cui il pubblico si ritroverà non solo per ascoltare musica, ma per condividere un messaggio, ritrovare valori civili, democratici; in un momento storico in cui si avverte la necessità di riaffermare la Costituzione e le idee fondanti della Repubblica. ￼

Le canzoni costituiscono “appunti” di memoria, tracce di un viaggio iniziato molto prima del 1945, che perdura grazie al ricordo, al sacrificio, e al coraggio di quanti hanno contribuito alla costruzione della democrazia. Un concerto che vuole fare della partecipazione e del ricordo una forma attiva.



