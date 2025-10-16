Idolo di Mike Nelson è la prima opera d'arte contemporanea per Mirafiori

"Oggi parte l’arte contemporanea a Torino, e parte da qui" così Rosanna Purchia, assessora alla Cultura della Città di Torino stamattina durante la presentazione di Idolo di Mike Nelson.

La prima opera d’arte per Mirafiori, Idolo di Mike Nelson, si trova nell’alveo del fiume Sangone, nei pressi della passerella ciclo-pedonale.

Mike Nelson, artista di fama internazionale selezionato un’équipe di esperte del mondo dell’arte contemporanea e della rigenerazione urbana invitate da Fondazione della Comunità di Mirafiori a occuparsi della curatela dell’opera nell’ambito del programma Mirafiori dopo il Mito | Arte, ha presentato l’opera site specific IDOLO che si trova nell’alveo del Sangone, visibile dalla passerella ciclo-pedonale nei pressi del Mausoleo. L’opera, un motore FIAT 650 N con componenti dorate, si ispira alla Storia industriale del quartiere, ed è collocata nelle acque basse del torrente, visibile a seconda del livello dell’acqua, così IDOLO, un detrito contemporaneo, acquista il senso di un tesoro perduto, restituito dal movimento delle acque del Sangone.

Si apre un weekend di eventi attorno all’opera per tutte le età, in quartiere e in centro Torino https://mirafioridopoilmito.it/eventi-attivita/