Torna “Sponda”: i Murazzi si trasformano nel festival della creatività sul Po

I Murazzi del Po tornano a colorarsi di musica, arte e creatività. Domenica 19 ottobre 2025, dalle 11 alle 20, arriva la quarta edizione di “Sponda- Domenica sull’orlo del fiume”, il festival che ha ridato vita alle banchine torinesi trasformandole in un grande laboratorio a cielo aperto.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Murazzi del Po ed Emporium Aps con la collaborazione del Magazzino sul Po, è patrocinata dalla Circoscrizione 7 e promette di portare ancora una volta migliaia di persone lungo le due sponde del fiume.

Un fiume di creatività

A ogni edizione, “Sponda” richiama più di 10mila visitatori, tra torinesi e turisti, che si lasciano trascinare dall’atmosfera informale e inclusiva che caratterizza il festival. Lungo i Murazzi, artisti, designer, artigiani e performer daranno vita a una giornata di talk, workshop, performance live e a un grande market creativo curato da Emporium Aps, con oltre 80 realtà selezionate tra artigianato, illustrazione, moda sostenibile, vintage e design indipendente.

Il tema centrale è sempre lo stesso: portare la creatività a contatto diretto con la città, abbattendo le barriere tra pubblico e artisti, tra spazio urbano e fiume.

Un festival che cresce

Quest’anno “Sponda” si espande ancora: il market e le attività culturali si estenderanno anche sulla passeggiata Fred Buscaglione, coinvolgendo un tratto più ampio del lungo Po e includendo nuovi spazi della Circoscrizione 7. Un segnale di crescita e radicamento per un evento che, in soli due anni, è diventato un punto di riferimento per la scena creativa torinese.

Accesso libero, creatività per tutti

L’ingresso al festival è gratuito e aperto a tutti. Alcuni workshop e talk saranno invece su prenotazione, per permettere un’esperienza più immersiva e partecipata. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale: www.spondafest.it.