Aperte le iscrizioni ai corsi di nuoto per persone con disabilità alla piscina Sospello

Dal 20 ottobre al 7 novembre 2025 saranno aperte le iscrizioni ai corsi di nuoto dedicati alle persone con disabilità, organizzati presso la piscina Sospello, in via Sospello 118.
L’iniziativa, promossa con il sostegno della Circoscrizione 5, mira a favorire l’attività sportiva e il benessere psicofisico delle persone con disabilità, offrendo corsi accessibili in un ambiente attrezzato e inclusivo.
Le domande di iscrizione potranno essere presentate direttamente presso lo Sportello Informa 5, situato in via Stradella 192 (piano terra). Per ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare gli uffici ai numeri 011 011 35507 o 011 011 31608.
L’iniziativa conferma l’impegno della Città di Torino nel promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale, garantendo a tutti la possibilità di praticare un’attività fisica adatta alle proprie esigenze e capacità.