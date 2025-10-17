Scena Corsara: a Grugliasco una stagione teatrale per non smettere di sognare

Un teatro che si fa vascello, capace di navigare tra realtà e immaginazione, fedele alla lezione pasoliniana del “non voler essere già senza sogni”. Nasce da questa suggestione “Scena Corsara”, il nuovo cartellone teatrale della Città di Grugliasco, in programma fino a maggio al Teatro Perempruner di piazza Matteotti 39, con la direzione artistica di Viartisti Teatro.

La stagione, realizzata in collaborazione con l’assessorato alla Cultura della Città di Grugliasco e la società Le Serre, che gestisce il teatro e la segreteria organizzativa, si ispira liberamente agli Scritti corsari di Pier Paolo Pasolini. Un invito, come spiega la direttrice artistica Pietra Selva Nicolicchia, a difendere la potenza del sogno in un presente incerto e spesso cinico: "Pasolini ci chiede di non essere mai senza sogni. Di questa materia corsara e in questo mare contemporaneo intende navigare il nostro cartellone, tra giovani compagnie, artisti affermati e realtà del territorio".

Nel programma trovano spazio grandi classici, teatro contemporaneo, danza, musica e nuovi linguaggi, in un percorso che mescola tradizione e sperimentazione. “Scena Corsara” accoglierà compagnie come Anomalia Teatro, Pappagalli in Trappola, Piccola Compagnia della Magnolia, Tecnologia Filosofica, Eleonora Frida Mino, Diego Casale, oltre a gruppi locali come l’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare, Mixit, Filìa Project, L’interezza non è il mio forte. Non mancheranno poi collaborazioni con associazioni del territorio.

Il sindaco Emanuele Gaito e l’assessora alla Cultura Anastasia Rita Guarna sottolineano come la rassegna sia "un’occasione per parlare di sogni, poesia e bellezza attraverso i linguaggi della scena, affrontando al tempo stesso le contraddizioni e le incertezze della contemporaneità". E, sempre per proseguire con l'idea di un teatro che si fa vascello, il sindaco ha annunciato anche la prossima installazione di una nuova insegna a vela accanto all’ingresso del teatro, per valorizzare ulteriormente il Perempruner e renderlo più visibile dalla piazza.

Coinvolgere la cittadinanza

L'obiettivo di Viartisti e dell'amministrazione comunale resta la stesso annunciato la scorsa primavera, quando i Perempruner era tornato teatro dopo un periodo di altri utilizzi (per esempio, per ospitare il Consiglio comunale): coinvolgere la cittadinanza, diventare punto di riferimento culturale e ricreativo per Grugliasco. "Alla rassegna di primavera il pubblico ha risposto molto bene", spiega Pietra Selva Nicolicchia, "Ora serve coinvolgere sempre più realtà grugliaschesi e allargare a uno sguardo metropolitano. Il Perempruner porta la possibilità di creare una comunità attiva, impegnata, attraverso un teatro di impegno civile".

Il debutto: Donizetti

Il primo appuntamento di Scena Corsara è fissato per venerdì 17 ottobre alle ore 21 con “Le convenienze ed inconvenienze teatrali”, dramma giocoso di Gaetano Donizetti messo in scena dall’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare con la regia di Alfonso Cipolla. Uno spettacolo tutto da ridere, divertente, brillante, per iniziare la stagione con il sorriso. Sul palco Danae Rikos (soprano), Franco Celio Cioli e Matteo Ferrari (baritoni), Maximiliano Danta Texeira (controtenore), Davide Lando (tenore) e Alberto Parola (basso). Al pianoforte il maestro Lorenzo Garavaglia.

Uno sguardo alla rassegna

Molti i titoli in programma, tra letture, dibattiti, monologhi, spettacoli e addirittura un concerto. A dicembre il tradizionale spettacolo di Natale per famiglie, ancora da definire, classici rivisitati come il Piccolo Principe e Lady Macbeth, tributi come quello a Emanuela Loi, serate speciali come la giornata internazionale della Donna, l'8 marzo. Si trattano poi temi come violenza di genere, patriarcato, donne e lavoro, mafia e gioco d'azzardo patologico. Tornano infine i "processi" con Pietra Selva Nicolicchia che questa volta mette sotto accusa la Democrazia (con ospiti speciali come Marco Travaglio, Giancarlo Caselli, Sergio Cofferati).