Invecchiamento attivo, Canalis (Pd): "Tagli di risorse drastici nel 2025. E favori agli amici"

"A gennaio avevo denunciato il ⁠grave taglio ai progetti per l’invecchiamento attivo nel bilancio di previsione 2025 della Regione. Nel 2024 i fondi complessivi erano 2,9 milioni di euro (tra progetti presentati da Comuni singoli e associati e da Consorzi e progetti presentati da Enti del Terzo Settore ed enti associativi diversi operanti in Piemonte), mentre nel 2025 ammontavano ad 1,3 milioni", attacca Monica Canalis, consigliera regionale del PD.

"Questi fondi sono particolarmente preziosi in una regione anziana come la nostra e vengono stanziati in attuazione della Legge Regionale 17/2019, promossa dal centrosinistra.

Il 13 ottobre sono uscite due delibere, che allego e che cristallizzano il taglio presente nel bilancio di previsione:

- Sul capitolo 152885 (progetti promossi dalle istituzioni pubbliche) si passa da 1.580.544 euro impegnati nel 2024 a 500.000 euro di competenza del 2025, 2026 e 2027, poi saliti a 540.000 euro

- Sul capitolo 180795 (progetti promossi dalle istituzioni del privato sociale) si passa da 1.384.234 euro impegnati nel 2024 a 500.000 euro di competenza del 2025, 2026 e 2026, poi saliti a 810.000 euro

Quindi si passa da 2,9 milioni del 2024 a 1,3 milioni.

Nell’assestamento di bilancio di luglio, avevo proposto di ripristinare la cifra originaria, ma i miei emendamenti erano stati respinti.

L’assessore Marrone non si è però limitato a tagliare i fondi… ha anche dirottato 300.000 euro di competenza degli interventi per gli anziani su Assoarma e Fondazione Circolo dei Lettori (200.000 euro ad Assoarma e 100.000 al Circolo dei Lettori) per la celebrazione del centenario dell’istituzione del “Parco della Rimembranza” di Torino.

La domanda sorge spontanea: cosa c’entrano i fondi degli anziani con il centenario di un Parco?

Ormai è assodato: l’assessore Marrone continua a gestire i fondi del bilancio regionale come una cassa privata.

Il centenario del Parco della Rimembranza non è infatti di competenza del suo assessorato!

Siamo allibiti da questa gestione a dir poco disinvolta del bilancio regionale, come se il capitolo 180695 (Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 1203, “Interventi per gli anziani”), da cui sono tratti questi 300.000 euro (spalmati su 2025 e 2026), fosse diventato la cassa personale dell’Assessore Marrone, da usare a fini elettoralistici o comunque non attinenti alle competenze del suo assessorato.

Dopo il festival culturale Samsara a Carmagnola, Vibrazioni e Passaggi a Poirino e Verso l’alto – Montagna inclusiva a Bussoleno, ora l’assessorato regionale alle politiche sociali finanzia anche i parchi torinesi, a discapito delle politiche per gli anziani", conclude Canalis.