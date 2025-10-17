Volley A/F: Questa sera, alle 21, non perdete l’esordio stagionale di TIME OUT WOMEN; Ospiti Signorile, Bussoli e Milano

TIME OUT ritorna questa sera alle ore 21 per raccontare delle gesta sportive e delle emozioni che stanno già regalando i Campionati di volley femminile di serie A1 e A2. Il format del gruppo editoriale “More News”, nella sua versione “Women” è giunto alla sua quinta stagione consecutiva e andrà in onda tutti i venerdì sera. Il martedì, invece, sempre alle ore 21, sarà la volta del “fratello” TIME OUT SUPERLEGA, che si occuperà dell’A1 maschile. Tra le novità dell’edizione “Women” si segnala la presenza di una co-conduttrice che per la prima volta affiancherà il giornalista Matteo La Viola. Da quest’anno, infatti, farà il suo esordio nelle vesti di presentatrice Lidia Bonifazi, ex palleggiatrice di Cuneo e Mondovì. Non mancheranno le interviste e i collegamenti con ospiti di tutte le società partecipanti ai rispettivi campionati. Il primo appuntamento stagionale si preannuncia particolarmente interessante, visto che l’ospite in studio sarà la capitana della Honda Cuneo Granda Volley Noemi Signorile, autentica beniamina dei tifosi biancorossi. Come ospite in collegamento, inoltre, ci sarà la schiacciatrice e capitana della Wash4green Monviso Volley Silvia Bussoli, anche lei tra le più amate dalla propria tifoseria. Da casa Futura Giovani Busto Arsizio, infine, ci sarà l’esperto allenatore Gianfranco Milano, pronto a parlarci dell’avvio di campionato delle “Cocche”. Insomma una super puntata in diretta dai nuovi studi di Cuneo, sotto l’attenta regia di Raffaele Massano. Ricordiamo che TIME OUT WOMEN andrà in onda sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, ilbustese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it e anche sulla pagina Youtube di Targatocn.it.