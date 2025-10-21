Lo Russo: “Lavoriamo per confermare le Atp a Torino per altri 5 anni”

“Stiamo lavorando per trattenere le Atp a Torino per altri cinque anni”. Così il sindaco della città, Stefano Lo Russo, è tornato a parlare di grande tennis internazionale a margine dell’inaugurazione dello stadio Primo Nebiolo, che oggi ha riaperto al pubblico dopo i lavori del Pnrr. L'obiettivo, insomma, è andare di fatto oltre il 2027.

Grande gestione

“Sappiamo di aver lavorato molto bene in questi anni” ha spiegato, aggiungendo però che “se da una parte è importante attirare i grandi eventi internazionali” dall'altra “non dipende tutto da noi. La decisione per la scelta della sede è in campo alle Atp e l’organizzatore è la federazione italiana tennis e padel. Sicuramente noi abbiamo fatto vedere come si gestisce un grande evento sportivo, e puntiamo sulla nostra grande capacità organizzativa per tenerle ancora”.

Questione economica

Un punto interrogativo resta la questione economica. “Dal punto di vista del denaro non possiamo essere competitivi con paesi che hanno molte più risorse dell’Italia - così Lo Russo (con riferimento alle realtà arabe, ndr) - ma crediamo che in questi anni la differenza l’abbia fatta la nostra capacità di creare un vero e proprio evento attorno alle Atp Finals”. Con una battuta finale, quasi di rigore: “Facciamo tutti il tifo per Sinner”.