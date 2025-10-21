 / Cronaca

Cronaca | 21 ottobre 2025, 07:40

Terribile schianto a Cambiano, moto contro auto: morto il motociclista, aveva 57 anni

L'incidente si è verificato alle 6:30 in via Nazionale all'angolo con via Volta. Sul posto gli uomini del 118

Un uomo di 57 anni è morto a Cambiano

Un uomo di 57 anni è morto a Cambiano

Un uomo di 57 anni è morto mentre si trovava a bordo della sua motocicletta, andata a scontrarsi contro un'automobile intorno alle 6:30 di questa mattina. Le cause e la dinamica sono ancora da accertare, ma l'incidente si è verificato a Cambiano, in via Nazionale Cambiano all'angolo con via Volta.

Subito è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti, insieme alle forze dell'ordine, anche i soccorritori del 118 di Azienda Zero, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium