Taglio del nastro per TEKFORM: espansione e innovazione

Tekfire è da oltre trent’anni sinonimo di sicurezza. Nata nel 1992 come azienda specializzata nell’antincendio, negli anni ha intrapreso un cammino di crescita costante, costruito con passione e competenza, con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione.

Nel 2002 entra in azienda Davide Sampò, a cui si unisce, nel 2005, Walter Giordano. Negli anni i due soci hanno guidato l’azienda ponendo al centro la sicurezza sui luoghi di lavoro cercando di svilupparla sempre più a 360 gradi.

Da questa convinzione nasce Tekform, nuovo centro di formazione firmato Tekfire.

Il nuovo polo formativo Tekform, centro accreditato in Regione Piemonte, propone ai partecipanti esperienze formative immersive che permettono di apprendere attraverso l’azione mediante corsi per ambienti confinati, lavori in quota, antincendio, primo soccorso aziendale, carrelli elevatori, PLE e molti altri.

Tekform offre, oltre ad un’ampia gamma di corsi dedicati alla sicurezza nei luoghi di lavoro, corsi legati alla formazione ambientale, igiene e sicurezza alimentare, privacy e molto altro. La formazione può avvenire direttamente in sede o da remoto, grazie all’ausilio di una piattaforma dedicata e strutturata.

Un’inaugurazione fuori dal comune quella di sabato 18 ottobre per Tekform. L’evento, tenutosi presso la sede di Fossano, ha registrato una partecipazione numerosa e calorosa da parte di istituzioni locali, fornitori e clienti.

La cerimonia è stata accompagnata dai saluti delle parti politiche e religiose cittadine.

Tra i momenti più apprezzati, la presa visione degli scenari proposti nell’area prove come la stabilizzazione di un infortunato e il suo recupero, prove di spegnimento di principi di incendio con diversi scenari pratici e reali, prove in ambienti confinanti ricreati in modo realistico ove gli operatori dimostravano l’importanza del corretto utilizzo dei giusti dispositivi di protezione. Prove dinamiche, emozionanti e altamente formative, che hanno dimostrato la preparazione e l’efficienza del team.

“L’obiettivo era mostrare dal vivo ciò che facciamo ogni giorno: prevenzione, intervento e formazione – hanno dichiarato i soci Sampò e Giordano – e la risposta del pubblico è andata oltre ogni aspettativa”.