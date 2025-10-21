Volley A1/F: sua maestà Conegliano arriva a Villafranca Piemonte

Dopo la sfida tirata con Cuneo, che ha lasciato la Monviso Volley senza un punto, domani, mercoledì 22 ottobre, si torna in campo. Sempre tra le mura amiche del Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, ma con un calendario per nulla amico: alle 20 scenderà sul taraflex la corazzata Conegliano, guidata da coach Santarelli. Una formazione che ha vinto tutto negli ultimi anni, anche se ha iniziato questa stagione zoppicando un po’, rispetto ai suoi standard: ha perso un punto a Busto Arsizio alla prima giornata e la finale di supercoppa italiana con Milano.

Per la Monviso sarebbe importante incamerare almeno un punto, che farebbe morale in vista della sfida di domenica 26 a Firenze contro il Bisonte.