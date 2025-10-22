La scabbia invade Rsa di Rivarolo: contagiati in 14, tra pazienti e operatori sanitari

E' allarme scabbia a Rivarolo, nella casa di riposo San Francesco, in cui sono stati accertati 14 casi: sei tra gli ospiti e 8 tra gli operatori sanitari.

Subito sono scattate tutte le misure di contenimento necessarie: per fortuna nessuno dei contagiati ha gravi sintomi, anzi tutti sono già in via di guarigione.

Probabile che la scabbia sia stata “portata” dentro la struttura da un esterno, magari un ospite inconsapevole della sua positività, ma rapidamente il contagio si è diffuso all'interno della Rsa di Rivarolo.