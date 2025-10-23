Musica, design e fotografia alla Cavallerizza Reale: il secondo appuntamento di Creative Roads

Si svolgerà domenica 26 ottobre Creative Roads #2, la seconda tappa del festival continuo a cura di C2C Festival, Graphic Days® e Paratissima, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. L’iniziativa, inaugurata a settembre 2025, intende animare la Cavallerizza Reale in trasformazione con performance, installazioni e progetti site-specific per affiancare alla rigenerazione fisica dello spazio un’attivazione culturale e sociale attraverso il coinvolgimento di 20 artisti per una durata di 18 mesi.

All’interno del cantiere della Manica del Mosca il 26 ottobre, dalle 11 alle 18, si potrà prendere parte a un’esperienza che vedrà la commistione di 3 diversi linguaggi: visual design, fotografia e musica.

Design

Guido de Boer, artista visivo di origine olandese selezionato da Graphic DaysⓇ trasformerà di fronte al pubblico, con pennello e inchiostro, una grande tela bianca in un’opera ipnotica in dialogo con il cantiere. L’artista è noto per la sua capacità di creare opere che si possono leggere e testi che si possono fruire visivamente. I suoi lavori sono grandi, monumentali, sempre realizzati a mano libera con pennello e inchiostro. Connotati da una forte impronta grafica, i suoi progetti sfidano l'osservatore, attraverso le loro pennellate ritmiche.

Fotografia

All’interno del cantiere saranno esposte le fotografie di Giulia Parlato che esplorerà attraverso le immagini il rapporto tra memoria, finzione e storia del luogo, restituendo al pubblico gli esiti della residenza artistica realizzata all’interno della Cavallerizza a cura di Paratissima. L’artista, nel suo lavoro, spazia tra fotografia, video e suono, e, attraverso immagini meticolosamente costruite e ambienti immersivi, indaga come la conoscenza venga prodotta, archiviata e talvolta inventata. Traendo spunto dall'archeologia, dalla museologia e dalla mitologia, mette in scena rituali immaginari, false reliquie e narrazioni teatrali per mettere in discussione l'affidabilità della rappresentazione storica.

Musica

L’esperienza sarà completata dalla sonorizzazione site specific realizzata da 3 artisti selezionati da C2C

Kode9, pseudonimo di Steve Goodman, DJ, produttore, artista e scrittore scozzese. Fondatore dell’etichetta Hyperdub e della sottoetichetta Flatlines, dedicata alla narrativa sonora e ai saggi audio, ha presentato i suoi lavori in istituzioni come la Tate Modern e il Barbican Centre di Londra. La sua pratica attraversa generi e discipline, unendo influenze afro-futuriste, immaginari speculativi e riferimenti alla cultura digitale per esplorare il suono come linguaggio capace di trasformare la percezione e riflettere sul presente.

Stefania Vos, DJ torinese che costruisce set dal ritmo incisivo e imprevedibile, dove bassline profonde e suoni taglienti si mescolano a ironia e leggerezza. Oltre alla dimensione club, esplora sonorità ambient e sperimentali nei suoi progetti radiofonici, creando spazi d’ascolto intimi e immersivi.

Gang of Ducks è una piattaforma multidisciplinare attiva da oltre dieci anni, che attraverso dischi, eventi, installazioni sonore, video e progetti editoriali esplora nuove possibilità di ascolto e percezione.

L’appuntamento è dedicato al concetto di memoria: gli spazi della Cavallerizza Reale sono mediatori tra passato e presente, tramandano l’eredità di grandi maestri come Juvarra e Alfieri e custodiscono la storia di chi li ha vissuti attraverso tracce visive nascoste. Al tempo stesso la Cavallerizza è un luogo proiettato al futuro, al centro di un progetto di rigenerazione che darà vita a nuove funzioni e significati e, attraverso azioni d’impatto, contribuirà alla nascita di una nuova memoria del luogo.

La partecipazione all'appuntamento del 26 ottobre è gratuita.