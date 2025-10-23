Il Gruppo Sila piange la scomparsa del cavalier Oreste Brero

Il Cavalier Ing. Oreste Brero è stato una pietra angolare dello sviluppo del Gruppo Sila fondata a Torino dal padre Edoardo nel 1943 e alla crescita dell’imprenditoria torinese.

All’età di 25 anni, dopo la prematura scomparsa del padre e supportato nei primi anni dalla mamma Aida, ha preso in mano le redini dell’azienda (all’epoca circa 70 dipendenti) trasformandola da azienda torinese ad azienda Globale e punto di riferimento della componentistica automotive grazie alla costante innovazione e totale dedizione per la crescita aziendale. Da sempre sostenitore delle capacità piemontesi di sviluppo del settore automotive ha contribuito al supporto degli imprenditori con ruoli di riferimento nelle associazioni come Confindustria, Unione Industriali, AMMA e Federmeccanica e dal riconoscimento quale Cavaliere del Lavoro nel 2010 a coronamento di un percorso mirato alla crescita sostenibile dell’azienda e dal rapporto personale e umano con tutti i dipendenti che hanno condiviso la visione, la strategia e la forte convinzione che un gruppo coeso può raggiungere grandi obbiettivi. Nel suo percorso ha saputo anche crescere la terza generazione lasciando dal 2014 le redini del Gruppo ai figli ed al nipote, contestualmente alla lungimiranza di creare un gruppo di manager in l’azienda.

Il nipote Edoardo, attuale Presidente del Gruppo, lo ricorda come un vero Ingegnere che ha fatto dell’esempio e della passione il suo strumento per formare le persone e plasmare l’azienda, esempio che oggi lo sprona, con i suoi cugini, nel continuare quel percorso per sviluppare una azienda sempre più innovativa, manageriale ed in crescita