Porta Palazzo e Balôn, avanti con i lavori di riqualificazione

A Porta Palazzo e al Balôn, proseguono i lavori del progetto Pinqua finalizzati alla riqualificazione urbana e al miglioramento dell’accessibilità. Gli ultimi interventi hanno interessato via Lanino, via San Pietro in Vincoli e via Porporati, con il rifacimento della pavimentazione e dei marciapiedi e l’abbattimento delle barriere architettoniche, per garantire un passaggio più sicuro e fruibile a tutti, compresi anziani e persone con disabilità.

L’iniziativa rientra in un più ampio piano di rigenerazione urbana volto a migliorare la qualità degli spazi pubblici e valorizzare l’identità storica del quartiere, famoso per il suo mercato e le tradizioni locali. I lavori prevedono anche interventi mirati a rendere le strade più sicure e funzionali, oltre a favorire una migliore fruizione pedonale e ciclabile.