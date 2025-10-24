Dopo la Big Walking del Cuore arrivano gli assegni ad associazioni e scuole che hanno raccolto le iscrizioni della camminata

Organizzata dalla Scuola del Cammino Fitwalking Italia con il supporto di Tsubaki Nakashima Italy Spa e il patrocinio del Comune di Pinerolo, la Big Walking del Cuore che si è svolta lo scorso 5 ottobre per le vie di Pinerolo, con la presenza di oltre 4.025 iscritti, contribuisce con il suo ricavato di 20.125 euro a sostenere iniziative sul territorio.

Martedì 21 ottobre, nella sede di Tsubaki Nakashima Italy, alle associazioni e alle scuole che hanno preso parte alla raccolta iscrizioni della terza edizione della camminata solidale è stata infatti devoluta la somma delle quote di partecipazione di 5 euro (a questo link il dettaglio). In questo modo potranno realizzare i loro progetti per l’acquisto di attrezzature e materiali o per manutenzione, promozione e miglioramento dei servizi.

Durante la cerimonia sono intervenuti Andrea Valente, responsabile dello stabilimento Tsubaki Nakashima di Pinerolo, Bruna Destefanis, assessora allo Sport della Città di Pinerolo, e Maurizio Damilano, campione olimpico e presidente dell’Asd Scuola del Cammino Fitwalking Italia.