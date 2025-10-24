 / Attualità

Attualità | 24 ottobre 2025, 12:08

Dopo la Big Walking del Cuore arrivano gli assegni ad associazioni e scuole che hanno raccolto le iscrizioni della camminata

La consegna è avvenuta martedì 21 ottobre nella sede di Tsubaki Nakashima Italy a Pinerolo

La consegna degli assegni della Big Walking del Cuore

La consegna degli assegni della Big Walking del Cuore

Organizzata dalla Scuola del Cammino Fitwalking Italia con il supporto di Tsubaki Nakashima Italy Spa e il patrocinio del Comune di Pinerolo, la Big Walking del Cuore che si è svolta lo scorso 5 ottobre per le vie di Pinerolo, con la presenza di oltre 4.025 iscritti, contribuisce con il suo ricavato di 20.125 euro a sostenere iniziative sul territorio.

Martedì 21 ottobre, nella sede di Tsubaki Nakashima Italy, alle associazioni e alle scuole che hanno preso parte alla raccolta iscrizioni della terza edizione della camminata solidale è stata infatti devoluta la somma delle quote di partecipazione di 5 euro (a questo link il dettaglio). In questo modo potranno realizzare i loro progetti per l’acquisto di attrezzature e materiali o per manutenzione, promozione e miglioramento dei servizi.

Durante la cerimonia sono intervenuti Andrea Valente, responsabile dello stabilimento Tsubaki Nakashima di Pinerolo, Bruna Destefanis, assessora allo Sport della Città di Pinerolo, e Maurizio Damilano, campione olimpico e presidente dell’Asd Scuola del Cammino Fitwalking Italia.

Redazione

