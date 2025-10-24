Sorpreso a rubare in un camper parcheggiato in Borgo Crimea: ladro in manette

A Torino in manette 22enne marocchino con l'accusa di tentato furto aggravato in Borgo Crimea. Lo scorso 15 ottobre la Polizia è intervenuta in viale Curreno, a seguito della segnalazione giunta al 112 per la presenza di un uomo all’interno di un camper parcheggiato in strada.
Giunti sul posto, gli agenti, dopo aver individuato il mezzo, si sono appostati ed hanno scorto dai finestrini la presenza di un soggetto nell’abitacolo.
Sono quindi entrati nel camper, bloccando il malvivente: quest'ultimo per accedere al mezzo aveva forzato un oblò sulla parte superiore, mettendo completamente a soqquadro l'interno.
Addosso all’uomo sono stati trovati diversi oggetti personali della proprietaria del camper. L'uomo è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato.