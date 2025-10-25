Morenica Net, una stagione teatrale dedicata al valore della comunità

Riparte dal Teatro Bertagnolio di Chiaverano sabato 25 ottobre la nuova stagione di Morenica_NET, rassegna che da oltre vent’anni anima il territorio eporediese con proposte di teatro, danza, musica e circo contemporaneo. Sotto il titolo To the Community, la stagione 2025/26 rinnova l’impegno del progetto – ideato da Francesca Brizzolara e Renato Cravero – nel promuovere cultura, partecipazione e coesione sociale, ispirandosi ai valori della tradizione olivettiana.

Il cartellone, che proseguirà fino al 24 maggio 2026 tra Ivrea e Chiaverano, presenta quattordici spettacoli principali e numerosi eventi collaterali dedicati agli studenti, ai giovani e alle famiglie. Tra i protagonisti della stagione figurano Tindaro Granata, che apre la rassegna con un progetto ispirato alle detenute della Casa Circondariale di Messina; Licia Lanera con una fiaba spezzata al Movicentro ZAC!; Il Teatro delle Ariette con la cena-spettacolo Trent’anni di grano; la storica compagnia Abbondanza/Bertoni con Le fumatrici di pecore; e Giuliano Scarpinato con la sua indagine danzata sul maschile.

Non mancheranno i momenti di riflessione civile e di confronto, dal focus sull’Ottantesimo anniversario della Liberazione al progetto Volo_Il primo passo è staccarsi, dedicato al tema della violenza di genere, fino alle iniziative per le scuole e agli appuntamenti musicali del circuito Glocal Sound.

Realizzata in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito, la stagione è un progetto dell’Associazione Tecnologia Filosofica, insieme a Andromeda, ZAC! Zone Attive di Cittadinanza e To Locals, con il sostegno della Città di Ivrea, del Comune di Chiaverano e della Fondazione CRT.

INFO

Biglietti 12-9-5 euro. Alcuni spettacoli a ingresso libero.

Teatro Bertagnolio (Chiaverano), Teatro Giacosa e Movicentro ZAC! (Ivrea)

Dal 25 ottobre 2025 al 24 maggio 2026

Programma completo: www.morenica.org