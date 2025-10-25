Volley A1/F: Monviso in cerca di riscatto contro Il Bisonte [FOTO]

Da Davyskiba a Malual, passando per l’infortunata Battistoni e Sylves, la partita di domani, domenica 26 ottobre, alle 17, sarà un incontro con il proprio passato per diverse giocatrici della Monviso Volley. Ma soprattutto sarà un’occasione per riscattarsi da sconfitte cocenti come quelle con Perugia e Cuneo. Per le ragazze di coach Marchiaro l’imperativo è tornare a fare punti. Una vittoria piena al Pala Big Mat di Firenze, consentirebbe di sorpassare in classifica Il Bisonte e affrontare con più serenità il derby casalingo piemontese di mercoledì con una Novara della ex Cambi, che sta andando a gonfie vele. Un’altra gara impegnativa come quella andata in scena, sempre al Pala Bus Company, mercoledì con le campionesse di Conegliano. Una partita raccontata dalla fotogallery di Christian Bosio.
