Sport | 25 ottobre 2025, 13:02

Volley A1/F: Monviso in cerca di riscatto contro Il Bisonte [FOTO]

Trasferta alla ricerca di punti per molte ex nel capoluogo fiorentino

Bridi parla con Dodson (foto di Christian Bosio)

Da Davyskiba a Malual, passando per l’infortunata Battistoni e Sylves, la partita di domani, domenica 26 ottobre, alle 17, sarà un incontro con il proprio passato per diverse giocatrici della Monviso Volley. Ma soprattutto sarà un’occasione per riscattarsi da sconfitte cocenti come quelle con Perugia e Cuneo. Per le ragazze di coach Marchiaro l’imperativo è tornare a fare punti. Una vittoria piena al Pala Big Mat di Firenze, consentirebbe di sorpassare in classifica Il Bisonte e affrontare con più serenità il derby casalingo piemontese di mercoledì con una Novara della ex Cambi, che sta andando a gonfie vele. Un’altra gara impegnativa come quella andata in scena, sempre al Pala Bus Company, mercoledì con le campionesse di Conegliano. Una partita raccontata dalla fotogallery di Christian Bosio.

Attacco di Malual (foto di Christian Bosio)

Attacco di D'Odorico (foto di Christian Bosio)

Bagher rovesciato di Moro (foto di Christian Bosio)

Haak festeggia (foto di Christian Bosio)

Primo tempo di Akrari (foto di Christian Bosio)

Fahr contro il muro di Akrari (foto di Christian Bosio)

Il secondo allenatore Naddeo parla con Bridi (foto di Christian Bosio)

Pallonetto di Malual (foto di Christian Bosio)

Coach Santarelli con i Pinerolo Boys (foto di Christian Bosio)

Marco Bertello

