Mirafiori, tenta un furto in un supermarket di corso Corsica e picchia il titolare: arrestata

Una donna di 49 anni è stata arretata a Mirafiori dalla Polizia con l'accusa di rapina impropria. L'intervento si è reso necessario in corso Corsica, dopo che una richiesta d'aiuto a un a volante aveva segnalato una rapina avvenuta all’interno di un supermercato della zona.

Gli agenti, giunti sul posto, sono riusciti ad individuare e fermare la donna segnalata che, dopo aver spintonato e minacciato più volte il responsabile del punto vendita che tentava di bloccarla, stava cercando di darsi alla fuga. Dalla perquisizione è emerso che la donna aveva addosso parte della refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario.

A seguito di ulteriori controlli, i poliziotti hanno recuperato il resto della merce rubata, tra cui prodotti alimentari e cosmetici di vario tipo.



