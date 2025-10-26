Il cinema brasiliano protagonista al CineTeatro Baretti con il festival Agenda Brasil Torino

Per la prima volta il CineTeatro Baretti ospita Agenda Brasil Torino, il Festival internazionale di cinema brasiliano e dei Paesi di lingua portoghese, ideato e curato dall’Associazione Culturale Vagaluna in collaborazione con l’associazione italo-portoghese Tucátulá.



Giunto alla quinta edizione torinese, il festival in programma il 1° e il 2 novembre si arricchisce quest’anno di una nuova e prestigiosa partnership con l’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza (ANCR), che condivide con Agenda Brasil l’interesse per il cinema come strumento di memoria, libertà e impegno civile. La collaborazione con ANCR porterà al pubblico film e riflessioni sull'indipendenza delle colonie africane del Portogallo avvenuta esattamente cinquant'anni fa, offrendo un ponte tra il passato coloniale e le sfide del presente.



Il programma propone due giornate di proiezioni e incontri che attraversano il mondo lusofono, tra Brasile, Portogallo e Africa, alternando storie di resistenza, poesia e riscatto sociale: una donna che sfida la criminalità armata solo di una videocamera, due sorelle angolane in fuga dalla guerra, la vicenda emblematica di un giovane guerrigliero

nella Guinea-Bissau, un artista che trasforma la crisi in atto creativo e un ritratto intimo del musicista Luiz Melodia, voce libera del Brasile.



Saranno ospiti del festival la regista angolana Pocas Pascoal e il regista brasiliano Camilo Cavalcante, che incontreranno il pubblico dopo le proiezioni.



“Agenda Brasil nasce dal desiderio di creare ponti tra le culture, valorizzando il cinema come linguaggio universale capace di unire Paesi e comunità. A Torino, questa vocazione

trova una casa ideale: un quartiere aperto, multiculturale e curioso come San Salvario”, spiega Regina Nadaes Marques, direttrice artistica del festival.

“Siamo felici di accogliere ancora una volta Agenda Brasil e di rafforzare la collaborazione tra Tucátulá e Vagaluna. Quest’anno, la presenza dell’ANCR ci permette di ampliare lo

sguardo verso altri ambiti dell’Africa lusofona e le sue storie di indipendenza e memoria collettiva”, aggiunge Francesco Ambrosini, organizzatore e rappresentante

dell’associazione Tucátulá.

Tutte le proiezioni saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano e introdotte dai curatori del festival.



