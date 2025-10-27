Spike Lee al 43° Torino Film Festival: il regista presenterà il suo ultimo lavoro "Highest 2 Lowest"

Una delle voci più influenti e rivoluzionarie del cinema contemporaneo - e vincitore dei più prestigiosi premi cinematografici mondiali, tra cui due Oscar - Spike Lee parteciperà al 43° Torino Film Festival. Il regista, sceneggiatore, produttore e attore statunitense presenterà in anteprima nazionale il suo ultimo lavoro, Highest 2 Lowest, e riceverà la Stella della Mole per il suo eccezionale contributo all’arte cinematografica.

Con uno stile inconfondibile e una carriera costellata da opere che hanno ridefinito il linguaggio del cinema stesso, come Fa' la cosa giusta, Inside Man e BlacKkKlansman, Spike Lee ha acceso il dibattito sui più importanti temi sociali e politici, lasciando un’impronta indelebile nella storia del cinema internazionale. Highest 2 Lowest, la sua nuova opera che segna la quinta collaborazione tra il regista e Denzel Washington, riconferma ancora una volta la sua capacità di raccontare l’America contemporanea con sguardo critico, poetico e visivamente potente.

Spike Lee si aggiunge alle altre star attese per la seconda edizione del TFF guidata da Giulio Base, Juliette Binoche e Vanessa Redgrave.