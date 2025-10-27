 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 27 ottobre 2025, 11:05

‘Una Torre di Libri’ torna a novembre con nuovi appuntamenti ‘fuori stagione’

Il Comune di Torre Pellice ha deciso di riproporre la rassegna letteraria, questa volta dedicata alla presentazione di saggi in Galleria Scroppo

(Foto di repertorio)

Il festival letterario di Torre Pellice torna a novembre con nuovi appuntamenti ‘fuori stagione’. Riprende così il ciclo di presentazione di libri, che dal 2008 si svolge in estate. ‘Una Torre di Libri – Fuori Stagione’ è il titolo della rassegna che parte venerdì 14 novembre alle 21 con la presentazione di ‘Ed ecco, io vi manderò il diluvio’ di Stefano Fenoglio, in dialogo con Marco Baltieri e il pastore Davide Rostan. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno in Civica Galleria Filippo Scroppo (via Roberto d’Azeglio 10). 

“Abbiamo deciso di dare una risposta a uno dei commenti che sentiamo in modo più frequente durante ‘Una Torre di Libri’: ‘Peccato che si svolga solo d’estate’. Il taglio però sarà diverso, verranno presentati solo saggi su temi di carattere sociale e ambientale” annuncia la sindaca di Torre Pellice, Maurizia Allisio

Promossa dal Comune di Torre Pellice, la rassegna è stata realizzata in collaborazione con gli organizzatori dell’edizione estiva di ‘Una Torre di Libri’ e con diverse associazioni locali.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 22 novembre alle 17, quando Monica Cristina Gallo presenterà ‘18 + 1. Diciotto anni e un giorno’ insieme a Claudio Foti. Venerdì 28 novembre alle 21 sarà lo stesso Claudio Foti a parlare del suo libro ‘Sopravvissuto. Il dramma di Bibbiano’, dialogando con Lorenzo Tibaldo.

Sabato 29 novembre alle 17, Egon Botteghi presenterà invece ‘Storie di genitori trans*’, in un confronto con l’avvocata Sara Moiso.

‘Una Torre di Libri – Fuori Stagione’ proseguirà venerdì 5 dicembre alle 21 con ‘La libertà è un organismo vivente’ di Beppe Battaglia, che dialogherà con Andrea Bouchard e il pastore Ciccio Sciotto. Venerdì 12 dicembre alle 21, verrà presentato il volume ‘Donne e religioni in Italia’ da Alessia Passarelli ed Elisabetta Ribet. Infine, sabato 13 dicembre alle 17 verrà presentato ‘La traccia di Toni’ di Gian Luca Gasca, in dialogo con Roberto Rigano.

Elisa Rollino

