‘Una Torre di Libri’ torna a novembre con nuovi appuntamenti ‘fuori stagione’

Il festival letterario di Torre Pellice torna a novembre con nuovi appuntamenti ‘fuori stagione’. Riprende così il ciclo di presentazione di libri, che dal 2008 si svolge in estate. ‘Una Torre di Libri – Fuori Stagione’ è il titolo della rassegna che parte venerdì 14 novembre alle 21 con la presentazione di ‘Ed ecco, io vi manderò il diluvio’ di Stefano Fenoglio, in dialogo con Marco Baltieri e il pastore Davide Rostan. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno in Civica Galleria Filippo Scroppo (via Roberto d’Azeglio 10).

“Abbiamo deciso di dare una risposta a uno dei commenti che sentiamo in modo più frequente durante ‘Una Torre di Libri’: ‘Peccato che si svolga solo d’estate’. Il taglio però sarà diverso, verranno presentati solo saggi su temi di carattere sociale e ambientale” annuncia la sindaca di Torre Pellice, Maurizia Allisio.

Promossa dal Comune di Torre Pellice, la rassegna è stata realizzata in collaborazione con gli organizzatori dell’edizione estiva di ‘Una Torre di Libri’ e con diverse associazioni locali.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 22 novembre alle 17, quando Monica Cristina Gallo presenterà ‘18 + 1. Diciotto anni e un giorno’ insieme a Claudio Foti. Venerdì 28 novembre alle 21 sarà lo stesso Claudio Foti a parlare del suo libro ‘Sopravvissuto. Il dramma di Bibbiano’, dialogando con Lorenzo Tibaldo.

Sabato 29 novembre alle 17, Egon Botteghi presenterà invece ‘Storie di genitori trans*’, in un confronto con l’avvocata Sara Moiso.

‘Una Torre di Libri – Fuori Stagione’ proseguirà venerdì 5 dicembre alle 21 con ‘La libertà è un organismo vivente’ di Beppe Battaglia, che dialogherà con Andrea Bouchard e il pastore Ciccio Sciotto. Venerdì 12 dicembre alle 21, verrà presentato il volume ‘Donne e religioni in Italia’ da Alessia Passarelli ed Elisabetta Ribet. Infine, sabato 13 dicembre alle 17 verrà presentato ‘La traccia di Toni’ di Gian Luca Gasca, in dialogo con Roberto Rigano.