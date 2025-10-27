Bitcoin Hyper raggiunge la cifra di 25 milioni di dollari in prevendita

Il mercato delle criptovalute vive una giornata di grande entusiasmo, con Bitcoin quotato 115.200 dollari, consolidando la sua posizione sopra livelli che fino a pochi anni fa sembravano irraggiungibili e con altcoin come Solana (SOL), Ethereum (ETH) e Dogecoin (DOGE) in forte ascesa.

Tutto questo avviene nonostante lo shutdown del governo statunitense e il più grande evento di liquidazione nella storia del mercato crypto. Gli analisti concordano nel ritenere che il prossimo breakout di Bitcoin sia ormai imminente — e ciò rappresenta una notizia estremamente positiva per i token legati al suo ecosistema, come Bitcoin Hyper (HYPER) .

Attualmente, Bitcoin Hyper sta conducendo una prevendita per finanziare lo sviluppo di una blockchain Layer 2 su Bitcoin, progettata per risolvere problemi urgenti di velocità e funzionalità. La prevendita ha ottenuto la cifra record di 25,03 milioni di dollari, segno di un forte interesse da parte degli investitori. Molti si chiedono quindi se Bitcoin Hyper possa rappresentare la migliore opportunità d’acquisto in questa fase di recupero del mercato.

Come Bitcoin Hyper risolve il problema di velocità di Bitcoin

Bitcoin ha una capacità teorica massima di appena sette transazioni al secondo (TPS), un dato nettamente insufficiente per una rete che mira a un’adozione di massa. Per fare un confronto, Visa gestisce circa 65.000 TPS, rendendo chiaro quanto le prestazioni di Bitcoin siano limitate per qualsiasi utilizzo che vada oltre la mera riserva di valore.

È qui che entra in gioco Bitcoin Hyper. Il progetto opera come una blockchain completamente separata da Bitcoin, costruita utilizzando la Solana Virtual Machine (SVM). Questo approccio le consente di gestire migliaia di transazioni al secondo, proprio come Solana, aprendo la strada a un’adozione globale reale. Inoltre, il Layer 2 utilizza ZK-rollup per aggregare le transazioni e trasmetterle successivamente alla Layer 1 di Bitcoin, dove vengono registrate in modo verificabile e immutabile.

In altre parole, Bitcoin Hyper combina la velocità di Solana con la sicurezza e la decentralizzazione di Bitcoin, fondendo i punti di forza di entrambe le reti e dando vita a una tecnologia dal potenziale dirompente per il mercato.

Un ulteriore punto di forza è rappresentato dal supporto per gli smart contract, che permetterà a Bitcoin Hyper di ospitare applicazioni di DeFi, asset del mondo reale (RWA) e meme coin. Questo potrebbe diventare il vero punto d’ingresso di Bitcoin nel mondo delle applicazioni blockchain moderne, con la possibilità di sbloccare miliardi di dollari in nuovo valore.

La prevendita di Bitcoin Hyper vola superando il tetto di 25 milioni di dollari

Gli investitori più esperti sanno che opportunità come quella di Bitcoin Hyper si presentano raramente, forse una volta ogni pochi anni. Per questo stanno affluendo in massa per assicurarsi quanti più token HYPER possibile. La prevendita ha già raccolto oltre 25 milioni di dollari, riflettendo un’enorme domanda da parte dei grandi operatori del settore.

Attualmente, il token HYPER è disponibile a 0,013175 dollari, ma questo prezzo è destinato ad aumentare man mano che la prevendita procede — con il prossimo incremento previsto in meno di 24 ore. Questi rialzi progressivi stanno creando una crescente FOMO (Fear of Missing Out) tra gli investitori, che spinge la domanda a livelli sempre più alti.

Anche gli analisti più noti stanno iniziando a prestare attenzione: Alessandro de Crypto ha recentemente indicato Bitcoin Hyper come “la migliore criptovaluta da acquistare ora” in un suo video su YouTube, sottolineando le potenzialità esplosive del progetto.

Per Alessandro de Crypto, Bitcoin sarebbe pronto a ripartire dopo che l’oro ha raggiunto il suo picco, segnalando un’imminente rotazione di capitale verso BTC. A rafforzare questa tesi contribuisce il fatto che il debito nazionale statunitense ha appena toccato per la prima volta la cifra record di 38.000 miliardi di dollari, un chiaro segnale di indebolimento del dollaro USA e di crescente attrattiva per gli asset scarsi.

Con l’oro già in forte rialzo e Bitcoin pronto a colmare il gap, è plausibile che BTC diventi uno degli investimenti preferiti nei prossimi mesi. Inoltre, il mercato sconta con elevata probabilità un taglio dei tassi di 25 punti base durante la prossima riunione del FOMC, evento considerato estremamente positivo per il settore delle criptovalute.

Tutti questi elementi contribuiscono a delineare un quadro macroeconomico favorevole per il ritorno del momentum rialzista di Bitcoin nelle prossime settimane. Chi si posiziona strategicamente in questa fase potrebbe ottenere rendimenti significativi.

Bitcoin Hyper rappresenta il modo più diretto e potenzialmente redditizio per sfruttare questa fase di mercato. Il prezzo ancora accessibile, la missione di risolvere il problema strutturale della velocità di Bitcoin e la crescente domanda di mercato fanno di HYPER uno dei progetti con il maggiore potenziale di crescita nel 2025.





