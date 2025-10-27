Riapre il ponte di Villanova dopo i danni causati dall’alluvione

Ha riaperto questo pomeriggio, a Villanova Canavese, il ponte sulla Strada Provinciale 724, chiuso dopo i gravi danni causati dall’alluvione dello scorso aprile. Il traffico potrà riprendere tra il km 1+300 e il km 1+780, ma con precise limitazioni: solo veicoli leggeri fino a 3,5 tonnellate, larghezza massima di 2,30 metri, velocità ridotta a 30 km/h e divieto di sorpasso e sosta.

Il via libera arriva al termine di settimane di controlli tecnici e monitoraggi strutturali che, pur non visibili a occhio nudo, hanno permesso di certificare la sicurezza del transito leggero. Contestualmente è stato installato un sistema di monitoraggio continuo, pronto ad attivarsi in caso di anomalie: semafori e luci rosse si accendono automaticamente e il personale tecnico interviene per verifiche e, se necessario, chiudere l’accesso al ponte con deviazioni alternative già pronte.

Il ponte era stato seriamente compromesso durante l’ondata di maltempo del 16 e 17 aprile, che aveva provocato lo scalzamento delle pile, il dissesto delle fondazioni e l’asportazione della parte centrale della struttura.