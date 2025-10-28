Ritorna a Collegno il Salone dell’Orientamento scolastico

Licei, Istituti professionali e Agenzie formative, dal classico allo scientifico, dai percorsi per progettare macchine a quelli per occuparsi di cucina, moda e bellezza. È il Salone dell’Orientamento scolastico, un appuntamento fondamentale per accompagnare ragazze, ragazzi e famiglie nella scelta del percorso formativo dopo la scuola secondaria di primo grado.

L’appuntamento è a Collegno per sabato 8 novembre 2025 dalle 9:30 alle 17:30 al Palazzetto dello Sport, in via Antica di Rivoli 21.

“Il Salone dell’Orientamento è un momento prezioso di ascolto e di scambio tra scuola, famiglie e istituzioni - commenta il Sindaco di Collegno, Matteo Cavallone -. Come Amministrazione crediamo fortemente nell’importanza di offrire strumenti concreti per aiutare le nuove generazioni a scegliere con consapevolezza e serenità il proprio cammino. Per tutta la giornata di sabato saranno presenti docenti e giovani, per un dialogo capace di parlare a più livelli. Grazie sin da ora a tutte le realtà scolastiche e formative che saranno presenti”.

Durante la giornata sarà possibile incontrare Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali e Agenzie Formative del territorio metropolitano, ricevere materiali informativi, confrontarsi con docenti e orientatori, e scoprire l’ampia offerta formativa disponibile per costruire un futuro scolastico e professionale consapevole.

“L’orientamento non è solo una scelta scolastica, ma un passaggio delicato nella crescita di ogni ragazza e ragazzo. Il Salone a Collegno è un’occasione per conoscere, confrontarsi direttamente con giovani studenti e insegnanti, sentendosi valorizzati e supportati qualunque sia il percorso che si sceglierà”, conclude l’Assessora alle Politiche Educative, Silvia Ala.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare è consigliata la registrazione seguendo le indicazioni su www.comune.collegno.to.it ma l’accesso è comunque libero per tutta la giornata.