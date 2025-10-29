Anche la cantautrice torinese, La Messa, tra i 24 protagonisti di Sanremo Giovani che, da martedì 11 novembre, scenderanno in campo per conquistare la finalissima di Sarà Sanremo.

Chi è La Messa



La Messa è il progetto musicale di Serena Mastrulli, cantautrice e musicista classe 1997. Dopo anni di sperimentazione all’interno di diverse realtà musicali, nel 2019 fonda La Messa, un progetto che dà centralità alla musica elettronica, prodotto da Marco Zamuner



Il nome “La Messa” nasce dalla volontà di dare alla musica un significato rituale e quasi sacro: ogni brano è per Serena un momento di forte connessione emotiva, un atto di liberazione che prende corpo soprattutto nei live.

Lo stile de La Messa è ibrido e in costante evoluzione: fonde la canzone italiana a sonorità elettroniche e atmosfere urban.

Nel 2021 pubblica i primi singoli con l’etichetta torinese INRI, come 100 Giri Intorno al Sole, Oﬄine e Stellina, in collaborazione con Dade. Il 2022 vede l’uscita del primo EP “IIII”, con cui La Messa consolida la propria identità sonora e definisce il suo immaginario: un equilibrio tra suoni sintetici, scrittura emotiva e tensione pop



Nel 2023 entra nel roster di Time Records con il singolo Piove, a cui segue Cherie, che segna l’inizio di una nuova fase creativa. Pochi mesi dopo viene rilasciato il remix uﬃciale a cura del producer di fama internazionale Addal, che contribuisce ad ampliare la platea di ascolto e a dare nuova vita al singolo



A seguito di una serie di nuovi brani, tra cui maremaremare e BAMBINA, il 2025 de La Messa è segnato dall’uscita di Musica Vera, in collaborazione con il rapper Tormento.

Sarà Sanremo



Le puntate andranno in onda in seconda serata su Rai 2, Radio2 e RaiPlay, per cinque settimane. In ciascuna delle prime quattro puntate si esibiranno 6 giovani “promesse”, ma solo 3 di loro avranno accesso alla semifinale del 9 dicembre, in cui da 12 selezionati si passerà a soli 6 finalisti di Sarà Sanremo, in diretta il 14 dicembre, dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Solo i primi 2 avranno la possibilità di partecipare alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte, insieme ai 2 giovani artisti di Area Sanremo che invece entreranno di diritto, dopo aver superato la selezione dei primi di dicembre, ad opera della medesima Commissione Musicale capitanata da Carlo Conti.