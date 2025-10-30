Paola Gianotti chiude in Val Pellice il tour nel Pinerolese ‘Io rispetto il ciclista’

Si è concluso ieri – mercoledì 29 ottobre – in Val Pellice il tour di due giorni sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, dell’ultra-cyclist e attivista Paola Gianotti, promosso dal progetto Upslowtour-Pinerolese Terra di Bici nelle Vallate del Pinerolese, dalla Val Lemina alla Val Chisone, passando per la Val Noce.

Ciclisti e amministratori locali, nonostante la pioggia, hanno accompagnato la donna più veloce al mondo a circumnavigare il globo in bici, lungo le tappe durante le quali sono stati inaugurati i nuovi cartelli stradali ‘Io rispetto il ciclista’, posizionati recentemente sulla viabilità principale dei paesi.

La nuova segnaletica ricorda gli automobilisti di tenere la distanza minima di sicurezza di 1,5 metri durante il sorpasso, secondo la norma entrata ufficialmente nel Codice della Strada.

“Con il rispetto delle regole e il buon senso, crediamo che la convivenza di biciclette e automobili sulle strade sia una cosa più che fattibile. Promuoviamo quindi questa attività affinché il nostro territorio sia sempre più meta di cicloturismo” commenta Fabrizio Falco, assessore al turismo del Comune di Bricherasio, presente alla tappa del Ponte di Bibiana.

L’assessore all’ambiente del Comune di Torre Pellice, Paolo Giordano, ha partecipato alla salita a Rorà e alla successiva discesa: “Nonostante i rischi legati all’asfalto bagnato, c’era entusiasmo tra i partecipanti alle tappe di ieri. È importante che un’iniziativa di sensibilizzazione del genere sia partita non da un singolo comune ma dall’Unione montana del Pinerolese – aggiunge – perché le bici, così come i mezzi di trasporto alternativi all’auto, rappresenta una chance per il futuro del nostro territorio”.