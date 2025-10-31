Chivasso: nuovi lavori di eliminazione delle barriere architettoniche in via Blatta

Il Ministero della Cultura ha autorizzato il Comune di Chivasso ad utilizzare le economie del secondo lotto del progetto finanziato con fondi PNRR, che prevede l’abbattimento delle barriere fisiche e cognitive nei luoghi della cultura. L’opera è al 92% della sua realizzazione e circa 14 mila euro, derivati dai ribassi d’asta, renderanno inclusivi ulteriori 80 metri di marciapiedi in via Blatta. Gli interventi, in attuazione al Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, saranno eseguiti da martedì 4 a venerdì 14 novembre prossimi.

Nel corso dei lavori, un’ordinanza emessa dal Settore Governo del Territorio vieta il transito in via Blatta, nel tratto compreso tra l’intersezione stradale con via Caluso e l’intersezione stradale con via I Maggio. Interdizione pedonale e divieto di sosta con rimozione forzata scatteranno nel tratto che va dall’intersezione stradale con via Caluso al carraio della scuola “Alessandro Dasso”.

Se il cantiere è stato organizzato in orari che non interferiranno sul trasporto scolastico, la fermata di Linea Blu (inizio/fine corsa) e di Linea Azzurra (fine corsa) di "Blatta scuole" sarà sostituita dalla fermata con pensilina, "via Blatta fronte campi tennis"; gli orari resteranno invariati, tuttavia potrebbero registrarsi lievi ritardi causati dal nuovo percorso.

Con l’approvazione degli elaborati di variante, il quadro economico del secondo lotto del progetto ammonta a 183.957,83 euro, stesso importo del progetto esecutivo, dell’aggiudicazione dei lavori e della fornitura di un montascale. Per il primo lotto del progetto, il cui importo, tra fondi PNRR e cofinanziamento comunale, supera i 200 mila euro, è in corso la rendicontazione finale sul portale REGIS.