Grugliasco lancia una campagna per la sicurezza stradale e il corretto utilizzo di bici e monopattini

L'utilizzo dei monopattini è sempre più diffuso, ma, molto spesso, chi lo guida non rispetta completamente le regole della circolazione stradale.

Le infrazioni più comuni, rilevate dalla Polizia Locale da gennaio a oggi tramite 51 sanzioni comminate, riguardano la guida senza casco, il trasporto di un passeggero nonostante il mezzo sia monoposto, l'alterazione delle caratteristiche tecniche del monopattino e la circolazione su marciapiedi o strade anche dove è presente una pista ciclabile.

Per questo la Città di Grugliasco lancia una campagna di comunicazione con l'intento di sponsorizzare l'utilizzo corretto del mezzo, estendendola, per alcuni aspetti anche alle biciclette. L'obiettivo è che, attraverso una comunicazione visiva, delle regole da seguire, si diffondano buone pratiche e si evitino comportamenti che conducono, spesso, a situazioni spiacevoli e di rischio sulle strade. «La sicurezza stradale è un bene comune e la sua tutela dipende dal rispetto delle regole – dichiara l'assessore alla Sicurezza Raffaele Bianco - Ogni giorno, troppi di noi si confrontano con situazioni di pericolo causate da comportamenti scorretti alla guida dei monopattini elettrici. Le norme del Codice della Strada sono chiare e sono fatte per proteggere tutti: chi guida, chi cammina, chi pedala. Non rispettarle significa mettere in pericolo sé stessi e gli altri. Nonostante l'importanza dei monopattini elettrici per una mobilità più sostenibile, l'utilizzo sconsiderato di questi mezzi continua a generare disagi e pericoli. Un ringraziamento speciale va alla Polizia Locale di Grugliasco, che quotidianamente si impegna a far rispettare la legge, fronteggiando comportamenti irresponsabili, soprattutto da parte dei più giovani e che, negli scorsi mesi ha anche provveduto, oltre alle 51 sanzioni, anche al sequestro di 2 monopattini. L'impegno delle forze dell'ordine, però, non basta ed è per questo che abbiamo pensato di impegnarci come amministrazione e lanciare questa campagna. Allo stesso tempo, chiediamo ai genitori di vigilare sui comportamenti dei figli, ricordando loro che il monopattino, così come la bicicletta, è un mezzo di trasporto e, come tale, sottostà alle regole del Codice della Strada».

La campagna si compone di sei immagini esplicative che ricordano altrettante regole:

- è vietato viaggiare in due sul monopattino;

- è obbligatorio viaggiare sulle corsie ciclabili per monopattini e biciclette (ove disponibili);

- è obbligatorio mettere il casco alla guida di monopattini;

- è obbligatorio rispettare le regole del codice della Strada anche alla guida di monopattini e biciclette;

- è vietato superare i limiti di velocità e alterare il motore dei monopattini;

- è vietato parlare al telefono mentre si guida.