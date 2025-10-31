Volontari di Tsp e lavoratori McDonald’s insieme per il parco Peccei [FOTO]

Una mattinata di lavoro, solidarietà e senso civico ha riportato nuova vita al parco Peccei di via Cigna, uno dei principali polmoni verdi del quartiere Barriera di Milano. L’iniziativa, promossa dall’associazione Torino Spazio Pubblico guidata da Giulio Taurisano, ha visto la partecipazione attiva dei lavoratori di McDonald’s e il supporto operativo della Polizia Municipale, dell’Amiat e della Circoscrizione 6, rappresentata dal Presidente Valerio Lomanto.

L’intervento ha avuto come obiettivo la rimozione dei rifiuti e dei materiali abbandonati, spesso lasciati da chi bivacca stabilmente nell’area o da senzatetto che utilizzano il parco come rifugio notturno. Con guanti, sacchi e tanta buona volontà, i volontari hanno raccolto plastica, cartacce, bottiglie e altri scarti, restituendo al quartiere un luogo più pulito e accogliente.

“Il decoro urbano è un bene comune e la sua tutela passa anche dai cittadini”, ha dichiarato Taurisano, coordinatore dell’iniziativa. “Collaborare con le istituzioni e con aziende del territorio dimostra che quando pubblico e privato lavorano insieme, i risultati si vedono subito”.

Il presidente Lomanto, ha voluto ringraziare i partecipanti, sottolineando come “questi momenti di partecipazione siano fondamentali per costruire un quartiere più attento e solidale”. Ma i più felici sono stati i residenti che passando dal parco hanno notato decine e decine di persone al lavoro: “Davvero incredibile, siamo felicissimi”.