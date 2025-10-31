We felt a star dying: l’opera multisensoriale di Laure Prouvost alle Ogr Torino [FOTO E VIDEO]

Un’esperienza immersiva e a tratti meditativa quella dell’opera “We felt a star dying” di Laure Prouvost. Allestita fino al 10 maggio 2026 al binario 1 delle Ogr Torino, la grande installazione dell’artista che si definisce “una particella all’interno di una più ampia costellazione” è un vortice di teli, terra, materiali indefiniti, luci, suoni e video.

Un ambiente surreale e multisensoriale che però si basa su nozioni scientifiche e in particolare sulla computazione quantica.

“Abbiamo sentito una stella morire”

“Si tratta di un’opera presentata per la prima volta al Kraftwerk di Berlino. È una collaborazione di Ogr Torino con Las Art Foundation- spiega il curatore Samuele Piazza - È stata ripensata per i nostri spazi anche se c’è una similarità legata all’ambiente industriale. Si sviluppa dalla ricerca dell’artista da una serie di incontri con tecnici e scienziati di quantum computing. Questi computer quantici sono diversi da quelli che siamo abituati a vedere con la capacità di applicare le regole della fisica quantistica alla computazione. Non ci sono più bit, ma valutano la probabilità, queste macchine fanno in pochi secondi quello che un computer normale farebbe in un anno”.

Dopo aver studiato questi macchinari, quello che l’ha colpita è evidente nel titolo “We felt a star dying”, letteralmente “abbiamo sentito una stella morire”.

“Questi computer sono molto sensibili alle influenze esterne, quindi le variazioni cosmiche influenzano il calcolo, per questo non sono ancora affidabili”.

Quello che però per gli scienziati è un problema, per l’artista è poesia: una macchina riesce a sentire cose per noi impercettibili e astratti, ma che ci influenzano senza che lo sappiamo. L’opera cerca di restituire un mondo che non segue le logiche della meccanica newtoniana e così diventa una sorta di macchina, fiore, animale, non lo sappiamo, che si muove, si avvicina. “Dentro un video che è la nuova opera dell’artista la quale prosegue la ricerca sul montaggio video, quello che le interessa è che i video abbiano un sapore”.

Chi entra dentro lo spazio è bombardato da stimoli: da quello visivo con luci e proiezioni video, passando per quello uditivo con suoni e canti religiosi, fino a quello olfattivo dato da elmetti che diffondono profumo.

Un’esperienza coinvolgente basata sull'entanglement della fisica quantica. “L’idea è che le cose sono in relazione, ma non sempre sono percepibili. Il materiale è vario e incomprensibile. Obiettivo è riscoprire una razionalità fatta del sentire oltre quello che ci appare chiaro”.

Electric Dreams

Dai computer quantici a quelli degli anni Sessanta con la mostra Electric Dreams allestita fino al 10 maggio Al Binario 2. Una collettiva in collaborazione con la Tate Modern. Un lavoro a quattro mani del curatore Samuele Piazza con Val Ravaglia. La mostra parte dagli anni ’50 e ’60, quando la tecnologia entrava nelle case di tutti con gli elettrodomestici, la tv, le radio.

“C’era un grande entusiasmo anche da parte gli artisti stessi cominciano a usarla nei loro lavori” spiega Piazza. Dai primi esperimenti di arte cinetica programmata, passando per l’optical art, fino all’uso dei primi algoritmi.

Tra gli artisti in mostra Julio Le Parc, Grazia Varisco, François Morellet David Medalla, Carlos Cruz-Diez.

“Nel ’68 era nata l’idea dell’artista che si allontana dall’arte come espressione individuale, ma va verso la ricerca visiva per strutturare un mondo. Tanti artisti che lavorano su questi temi hanno cominciato poi a usare gli algoritmi, tante di queste ricerche estetiche sono diventate poi legate alle ricerche cibernetiche per i primi pc. Gli artisti sono diventati anche programmatori e sono stati chiamati dalle aziende per spingere queste tecnologie”.

La mostra si chiude negli anni ’90, al confine con il personal computer quando tutti ne hanno uno a disposizione in casa, all’alba dell’altra grande rivoluzione che è world wide web. Una recente archeologia, ma che sembra lontanissima dagli sviluppi degli ultimi 20 anni. “Ci mostra come modelli di relazione tra arte e scienza, sono attuabili anche oggi. Sviluppi possibili che sono promessi nella mostra di Laure Prouvost”.