Il microcosmo degli insetti del Po racconta la siccità nell’opera sonora di Erzë Dinarama alle Ogr

Arte per l’ambiente. Nell’opera “Drumming for Love” di Erzë Dinarama, l’artista kosovara si concentra sulla scarsità delle acque nel Po.

L’opera parte dalla residenza nel programma europeo STARTS4Water II ed è allestita alle Ogr Torino fino a domenica 2 novembre sotto la curatela di Iacopo Prinetti.

L’installazione sonora è la reinterpretazione del mesocosmo, l’apparato scientifico che riproduce specifiche condizioni fluviali. In questo caso, Dinarama ha riprodotto diverse conversazioni tra coppie di insetti.

“Cercavo di capire come costruire e imparare sulle politiche dell’acqua e sulla siccità - spiega l’artista - C’era un mesocosmo che lavorava alle sorgenti del Po a Ostana, dove stavano studiando specie molte piccole che non hanno mai molta attenzione. Ero molto colpita, ma cercavo una reinterpretazione che li mostrasse non come qualcosa da studiare, ma come produttori di conoscenza sullo stato dei fiumi”.

Le conversazioni di questi microcosmi sono sintassi d’amore composte da correnti e vibrazioni e riprodotte nell’opera attraverso spazzole metalliche che tamburellano su vasche di metallo riempite d’acqua. Vibrazioni impercettibili all’uomo attraverso cui gli insetti comunicano. Queste specie agiscono come sensori viventi registrano piccolo cambiamenti nel flusso, nella temperatura e nell’ossigeno.

“Sono tutte specie diverse che parlano linguaggi diversi. Gli scienziati hanno scoperto che si parlano attraverso il ritmo. Se sbagliano il tempo, non si capiscono”.

La sopravvivenza di questi micro esseri viventi ricorda che la cura dell’ambiente deve partire proprio da qui: la loro sopravvivenza dipende dal ritmo del fiume e la nostra sopravvivenza a sua volta dipende dal loro.

“Grazie a quest’opera, volevo far entrare il pubblico in una dimensione più esperienziale e intima”.