Due pinerolesi vincono i regionali di pickleball e ora puntano ai nazionali

Marta De Lorenzis, 33 anni, attrice e doppiatrice, e Lucilla D’Ischia, 36 anni, insegnante di tennis, sono le pinerolesi che hanno conquistato il titolo di campionesse regionali di doppio femminile di pickleball.

Per le due atlete si tratta di una vittoria importante: “È il secondo anno che arriviamo alle finali nazionali, ma l’anno scorso alle regionali eravamo arrivate seconde. Quest’anno, incredibilmente, siamo arrivate prime”, De Lorenzis commenta entusiasta il successo dell’11 ottobre.

La coppia parteciperà ora ai Campionati Nazionali, in programma dal 9 al 16 novembre al ‘Palasport Olimpico’ di Torino. “L’emozione è stata immensa e all’inizio stentavamo a crederci – rivela De Lorenzis –. Quest’anno il livello si è alzato ed eravamo tutte coppie molto bilanciate... per fortuna ce la siamo giocata bene”.

Il pickleball è una disciplina sportiva nata negli Stati Uniti negli anni ’70 e approdata in Italia solo nel 2017. Si tratta di uno sport che combina elementi di tennis, padel e ping pong, ma che al momento è praticato in poche strutture sul territorio nazionale.

“Mi sono avvicinata a questa disciplina perché da adolescente amavo il tennis. Poi ho ripreso qualche anno fa con il padel, che però non mi ha conquistata. Infine ho scoperto il pickleball e l’ho sentito subito mio. Non è uno sport che si basa sulla forza fisica, anche perché non è proprio tra le mie principali caratteristiche – scherza – ma è uno sport che richiede tattica, pazienza e gioco di squadra. Io e Lucilla ci conoscevamo di vista già prima, ma la nostra amicizia è sbocciata sul campo”.

Le due campionesse guardano ora con fiducia ed entusiasmo alla fase nazionale: “Ci auguriamo di giocare bene le nostre carte anche a novembre, cercando di divertirci e fare del nostro meglio”, conclude De Lorenzis.