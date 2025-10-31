Questa sera alle 21 un nuovo appuntamento con “TIME OUT WOMEN”; Ospiti Salvagni, ‘Bibo’ Solforati e Bracchi

Nuovo appuntamento, questa sera alle ore 21, con TIME OUT nella sua versione “WOMEN”, il format sul volley femminile di serie A. Quella odierna non sarà una puntata come tutte le altre, sia perché si tratta della 100^ puntata dalla nascita del format del gruppo editoriale More News, ma anche per il parterre di ospiti che terranno compagnia ai conduttori Matteo La Viola e Lidia Bonifazi. Partiamo dall’ospite in studio, che sarà l’allenatore della Honda Cuneo Granda Volley François Salvagni. Due gli ospiti in collegamento. Il primo vedrà come protagonista la schiacciatrice della Omag-Mt San Giovanni in Marignano Martina Bracchi, mentre il secondo raggiungerà l’allenatore della Valsabbina Millenium Brescia Matteo ‘Bibo’ Solforati. Sotto l’attenta regia di Raffaele Massano andranno in onda le intervista raccolte in settimana con Enrico Barbolini, Ilaria Battistoni, Katja Eckl, Alice Torcolacci, Anna Bardaro, Alice Tanase, Sara Bonifacio, Carlotta Cambi e Sophie Blasi. Insomma una puntata ricca di ospiti e interviste. Ricordiamo che TIME OUT WOMEN va in onda in diretta tutti i venerdì sera, a partire dalle ore 21, ed è visibile sulle home-page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, ilbustese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it, su Volleyball.it e anche sulla pagina Youtube di Targatocn.it.