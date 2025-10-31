Precollina al buio, i residenti chiedono più luce: “Così non ci sentiamo al sicuro”

Le strade della precollina restano al buio e i residenti tornano a chiedere interventi. A raccogliere le loro segnalazioni sono stati i consiglieri della Lega Daniele Moiso e Daniela Arodia, che hanno presentato un’interpellanza per sollecitare un miglioramento dell’illuminazione pubblica nelle vie collinari della Circoscrizione 7.

Una richiesta che nasce da preoccupazioni crescenti: scarsa visibilità nelle ore serali e notturne, difficoltà per pedoni e automobilisti, e una percezione di sicurezza sempre più fragile. "Non si tratta di un tema tecnico - spiegano -, ma di sicurezza e qualità della vita. Le vie poco illuminate rendono più rischiosa la circolazione e possono favorire episodi di microcriminalità. La gente deve poter camminare tranquilla anche dopo il tramonto".

“Problema noto, ma servono risorse”

A rispondere è stato il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, che ha ricordato come il tema fosse già stato affrontato in una commissione circoscrizionale tenutasi nell’ottobre 2024, alla presenza dei tecnici di Iren, la società che gestisce la rete di illuminazione pubblica.

"In quell’occasione - spiega Deri -, era emersa chiaramente la vetustà degli impianti in molte vie della zona collinare, e Iren aveva confermato la propria disponibilità a intervenire. Tuttavia, la realizzazione degli interventi dipende dal reperimento delle risorse economiche da parte della Città".

Un anno dopo, però, i lavori non sono ancora partiti. "Comprendiamo le difficoltà di bilancio – ribadiscono Moiso e Rodia -, ma è passato troppo tempo. I cittadini continuano a vivere in strade poco illuminate. È necessario dare priorità a questi interventi".