Esplosione ad Halloween, va ko il distributore automatico della farmacia

Un forte boato ha squarciato il silenzio della notte di Halloween a San Giusto Canavese. Intorno alle tre del mattino di sabato 1° novembre 2025, i residenti di via della Libertà sono stati svegliati da un’esplosione che ha letteralmente distrutto il distributore automatico della farmacia Sant’Anna.

Secondo una prima ricostruzione, qualcuno avrebbe piazzato un grosso petardo all’interno della colonnina self-service, mandandola in mille pezzi. L’onda d’urto ha danneggiato anche parte della facciata del locale e alcuni arredi vicini, provocando paura tra i cittadini.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ivrea e gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per capire se si sia trattato di un tentativo di furto o di un atto vandalico, forse legato ai festeggiamenti di Halloween. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un gesto deliberato di vandalismo, compiuto per “scherzo” ma con conseguenze tutt’altro che lievi.