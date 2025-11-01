Vandalismi a Ivrea, fioriere distrutte in pieno centro: denunciati i responsabili

Raid vandalico nel centro di Ivrea. Nella notte tra il 29 e il 30 ottobre, alcuni giovani hanno rovesciato diverse fioriere posizionate davanti ai negozi di via Guarnotta, provocando danni e sdegno tra commercianti e residenti. Quella che i protagonisti avrebbero considerato una “bravata” si è però trasformata in un episodio ben più serio, grazie al filmato realizzato con il cellulare da un residente, che ha ripreso tutta la scena e consegnato il video al commissariato di Polizia.

Le immagini hanno rapidamente fatto il giro della città e sono arrivate anche all’attenzione del sindaco Matteo Chiantore e della giunta comunale. Durante la riunione di giovedì scorso, l’amministrazione ha deciso di procedere con una denuncia formale per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica. Il deposito ufficiale della denuncia avverrà lunedì, quando il primo cittadino si recherà personalmente al commissariato.

L’esecutivo eporediese si è inoltre detto pronto a costituirsi parte civile in un eventuale processo, chiedendo che i responsabili, se riconosciuti colpevoli, svolgano lavori di pubblica utilità a favore della collettività, come forma di risarcimento simbolico per la città. L’episodio di via Guarnotta si aggiunge a una serie di atti vandalici che negli ultimi mesi hanno interessato altre zone di Ivrea, tra cui corso Massimo d’Azeglio, dove erano stati segnalati vasi rotti, arredi urbani danneggiati e rumori molesti nelle ore notturne.