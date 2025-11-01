Una “partita al buio” per i ragazzi del Paradiso Collegno: calcio e divertimento nella notte di Halloween

Un allenamento decisamente fuori dal comune quello che hanno vissuto i ragazzi del Paradiso Collegno nella serata di Halloween. Sul campo di via Vespucci, le due squadre della categoria 2013, guidate dai mister Davide e Daniele Garro, si sono sfidate in una singolare “partitella al buio”, illuminati soltanto da braccialetti fosforescenti e da un pallone luminoso.

L’iniziativa, pensata per unire sport e divertimento, ha trasformato l’ultimo allenamento di ottobre in un’esperienza indimenticabile. Per venti minuti il campo è stato immerso nell’oscurità totale, con i piccoli calciatori che si muovevano seguendo i riflessi del pallone e le scie colorate dei loro braccialetti. Dalla tribuna, i genitori osservavano la scena quasi irreale: un rettangolo di gioco nero, animato solo da luci danzanti, scatti improvvisi e sagome che correvano verso la porta.

Nonostante l’atmosfera “spettrale”, la concentrazione e la grinta dei giovani atleti non sono mancati. Contrasti, ripartenze e qualche gol hanno reso la serata un momento di puro divertimento e spirito di squadra. A chiudere la serata, l’immancabile momento di festa: dolcetti e caramelle per tutti, come tradizione di Halloween comanda.

Una trovata originale che ha unito gioco, amicizia e un pizzico di magia, dimostrando ancora una volta come lo sport possa essere anche un’occasione per sorridere e creare ricordi che restano impressi nel tempo.