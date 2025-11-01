 / Sport

Volley A1/F: la Wash4green Monviso Volley al cospetto di un’altra grande

Dopo la sfida casalinga di mercoledì con Novara, domani la trasferta a Milano

Davyskiba contro Bonifacio e Herbots (foto di Christian Bosio)

Milano è la prossima tappa del campionato della Monviso Volley. L’ultima con una marziana nel girone di andata. Il calendario non è stato amico della Wash4green perché in meno di due settimane gli ha messo contro Conegliano, Novara e Milano.
Proprio con Novara, le ragazze di coach Marchiaro hanno fatto vedere una pallavolo brillante nel primo set, aggiudicandosi il parziale e facendo sognare dei punti ai tifosi, ma la reazione delle atlete di Bernardi non ha lasciato scampo (la gara raccontata per immagini nella gallery di Christian Bosio).

Domani, domenica 2 novembre, alle 15, l’Allianz Cloud milanese ospita un’altra gara proibitiva con Egonu e compagne. Passato questo scoglio, le monvisine hanno una serie di partite in cui possono tornare a macinare punti.

Cambi in palleggio (foto di Christian Bosio)

Sylves contro Igiede (foto di Christian Bosio)

Le monvisine festeggiano un punto (foto di Christian Bosio)

Herbots sfida il muro di Sylves e Davyskiba (foto di Christian Bosio)

D'Odorico contro il muro a uno di Igiede (foto di Christian Bosio)

Battistoni in palleggio (foto di Christian Bosio)

Bernardi e Herbots festeggiano (foto di Christian Bosio)

Primo tempo di Dodson (foto di Christian Bosio)

Attacco di D'Odorico (foto di Christian Bosio)

Marco Bertello

