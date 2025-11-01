Volley A1/F: la Wash4green Monviso Volley al cospetto di un’altra grande

Milano è la prossima tappa del campionato della Monviso Volley. L’ultima con una marziana nel girone di andata. Il calendario non è stato amico della Wash4green perché in meno di due settimane gli ha messo contro Conegliano, Novara e Milano.

Proprio con Novara, le ragazze di coach Marchiaro hanno fatto vedere una pallavolo brillante nel primo set, aggiudicandosi il parziale e facendo sognare dei punti ai tifosi, ma la reazione delle atlete di Bernardi non ha lasciato scampo (la gara raccontata per immagini nella gallery di Christian Bosio).

Domani, domenica 2 novembre, alle 15, l’Allianz Cloud milanese ospita un’altra gara proibitiva con Egonu e compagne. Passato questo scoglio, le monvisine hanno una serie di partite in cui possono tornare a macinare punti.