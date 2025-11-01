Via Montemagno, allarme sicurezza per i pedoni: “I marciapiedi perdono i pezzi"

Marciapiedi sconnessi e buche pericolose all’angolo tra via Montemagno e via Casalborgone, nel quartiere Madonna del Pilone. A denunciare la situazione è Daniele Moiso, capogruppo della Lega in Circoscrizione 7, che chiede un intervento tempestivo per rimettere in sesto l'incrocio.

“Si tratta di un tratto di marciapiede in pessime condizioni, con sanpietrini sollevati e crepe che rappresentano un rischio concreto per pedoni e anziani - sottolinea Moiso, che aggiunge -. È necessario programmare al più presto un intervento di manutenzione.”

L’esponente della Lega evidenzia come la situazione non riguardi solo questo incrocio, ma anche altre strade del quartiere, dove l’usura del tempo e la mancanza di manutenzione stanno rendendo sempre più difficile la viabilità pedonale.

Richiesta di intervento

“Madonna del Pilone è un quartiere residenziale e di passaggio - aggiunge Moiso -, e i cittadini hanno diritto a marciapiedi sicuri, soprattutto in prossimità di incroci trafficati come quello tra via Montemagno e via Casalborgone”.

I residenti, intanto, confermano il disagio: “Camminare qui è diventato rischioso, soprattutto dopo la pioggia. Speriamo che la Città intervenga presto”, racconta una signora che abita nella zona.