In arrivo le indagini strutturali sul ponte di Bibiana che bloccheranno per tre giorni il traffico

Dureranno tre giorni le indagini e le prove sui materiali con cui è stato costruito il ponte di Bibiana da parte della Città metropolitana di Torino. Da lunedì 3 a mercoledì 5 novembre, infatti, l’infrastruttura che interessa le provinciali 161 e 157, rimarrà chiusa al traffico dalle 8,30 alle 17 per il posizionamento di ‘mezzi by bridge’, ossia piattaforme montate su veicoli che permettono di raggiungere le zone inferiori del ponte.

Città metropolitana comunica che “le indagini sono necessarie per gli approfondimenti richiesti dalle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti previste dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 204 del 2022”.