La piscina comunale di Sestriere si arricchirà di un’area spa interna

Servizi wellness all’interno e riqualificazione delle vasche esterne è quanto previsto dal piano di ristrutturazione della piscina comunale di Sestriere, in via Europa 4, risalente alla fine degli anni ’90. Il progetto, la cui spesa ammonta a 1,8 milioni di euro, è in fase di realizzazione grazie al finanziamento dell’Istituto per il Credito Sportivo.

“Con questo sostanziale aiuto, si è pensato di migliorare sia la parte sportiva vera e propria sia soprattutto quella legata ai servizi wellness, dando un servizio che a quel livello era mancante – sottolinea il sindaco Gianni Poncet –. Il progetto ha la duplice finalità natatoria e turistica alternativa o complementare allo sci”.

All’esterno la parte natatoria verrà completamente ricostruita con nuove vasche per il nuoto che potranno essere utilizzate soprattutto d’estate. All’interno, accanto alla vasca tradizionale, anch’essa ristrutturata, si aggiungeranno l’area relax, il percorso wellness e un punto ritrovo con bar-ristoro. “La struttura portante chiusa che era già utilizzabile prima verrà ampliata e integrata con la parte benessere sia per i residenti sia per la clientela stagionale o comunque qui per la settimana bianca. Sarà aperta tutto l’anno”.

La ristrutturazione è stata avviata nel mese di agosto. “Sono lavori sostanziali, che dureranno almeno un anno. Prevediamo, dunque, di aprire nella fase preparatoria alla stagione invernale 2026-2027”, conclude Poncet.