Nord Sud Ovest Est: quattro giorni di riprese a Torino per la nuova stagione sugli 883

Dopo "Hanno Ucciso l’Uomo Ragno", la nuova stagione dedicata al mondo degli 883 arriva a Torino per le riprese. Saranno 4 i giorni, a partire da domani - 3 novembre -, in cui la troupe lavorerà in città con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, tra varie location del centro città.

"Nord Sud Ovest Est", una produzione Sky Studios e Groenlandia, in otto nuovi episodi racconterà le vicende che portarono al secondo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente.

La nuova stagione è scritta da Sydney Sibilia, Francesco Agostini, Marco Pettenello, e diretta da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e dalla regista piemontese Alice Filippi.



La trama

L’epico finale della storia degli 883 ci porta nel mondo di Nord Sud Ovest Est. Max e Mauro stanno coronando il loro sogno: essere primi in classifica nel 1993. Ma la vita delle popstar a guardarla da dentro è incredibile quanto incasinata. Tra Max e Mauro qualcosa inizia a cambiare: qual è il prossimo sogno? La grande avventura che vivono li porterà nella scintillante Milano della moda, e nell’America che sognavano da ragazzini. Una volta arrivati lì, troveranno veramente se stessi? E ce la faranno a rimanere amici come quando hanno iniziato?



