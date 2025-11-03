Via Osasco, ancora camper e degrado ai giardini: “Dopo quattro interpellanze, nulla è cambiato”

Nonostante quattro interpellanze presentate negli ultimi mesi - tre in Circoscrizione 3 e una in Consiglio comunale (a firma Pierlucio Firrao) - la situazione ai Giardini di via Osasco, nei pressi del piazzale Gian Maria Volonté, resta invariata.

A denunciarlo è Davide Scanavino, consigliere di Torino Bellissima, che segnala ancora presenze fisse di camper e accampamenti abusivi nell’area del parcheggio e nelle zone verdi adiacenti.

“Nulla è cambiato, serve un intervento concreto”

“Sono mesi che chiediamo un intervento per riportare decoro e sicurezza - spiega Scanavino -, ma la situazione è identica: nei parcheggi sostano sempre gli stessi camper e i giardini restano abbandonati. È evidente che le segnalazioni dei residenti e le nostre interpellanze non abbiano ancora trovato risposta concreta”.

Il consigliere sottolinea come il problema sia ormai strutturale, con l’area che di notte diventa luogo di bivacco e di giorno scoraggia le famiglie dal frequentare il parco. “I cittadini - aggiunge - chiedono soltanto che la zona torni vivibile e sicura per tutti”.

Interpellanze e risposte in sospeso

Il tema era già stato affrontato più volte sia in Circoscrizione 3 sia in Consiglio comunale, dove era stata chiesta una verifica sugli accampamenti irregolari e un maggiore presidio delle forze dell’ordine. Nonostante le rassicurazioni iniziali, la situazione non risulta migliorata, come testimoniano anche le segnalazioni dei residenti che lamentano degrado, scarsa illuminazione e scarsa pulizia. “Non bastano gli sgomberi, che comunque lodiamo - commentano alcuni abitanti della zona -, serve una soluzione stabile e un controllo costante. I giardini dovrebbero essere un luogo per famiglie, non di abbandono”.